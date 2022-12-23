Экономика

Глава Минтуризма Дагестана рассказал об итогах туристического сезона 2022 года

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По итогам заключительного в уходящем году заседания кабинета министров, где обсуждались итоги социально-экономического развития за год, Эмин Мерданов отметил, что помимо достижения рекордных показателей туристического потока, республика впервые реализовала ряд региональных и федеральных мер поддержки.

«Если говорить про региональные меры поддержки, то впервые была оказана поддержка муниципальным образованиям в виде межбюждетных трансфертов для улучшения туристической инфраструктуры.

Также впервые нами был реализован проект по субсидированию строительства модульных некапитальных средств размещения, на это было выделено 150 млн руб. в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — отметил глава ведомства.

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