Экономика

Глава Минсельхозпрода Дагестана ознакомился с изобретениями садовода из Унцукульского района

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13 июня министр сельского хозяйства и продовольствия РД ознакомился с работой КФХ «Муртузалиев» в Унцукульском районе. Абзагир Гусейнов заявил, что образование инженера-механика главы КФХ помогает ему выращивать абрикосы в сложных горных условиях.

Модель насоса, сконструированная Магомедом Муртузалиевым, позволила увеличить количество подаваемой воды в два раза при подъеме на 140 метров.

Муртузалиев также собрал трактор, выполняющий несколько операций, включая культивацию земли и сбор фруктов на площади почти в 1 га.

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