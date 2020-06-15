Глава Минсельхозпрода Дагестана ознакомился с изобретениями садовода из Унцукульского района

13 июня министр сельского хозяйства и продовольствия РД ознакомился с работой КФХ «Муртузалиев» в Унцукульском районе. Абзагир Гусейнов заявил, что образование инженера-механика главы КФХ помогает ему выращивать абрикосы в сложных горных условиях.

Модель насоса, сконструированная Магомедом Муртузалиевым, позволила увеличить количество подаваемой воды в два раза при подъеме на 140 метров.

Муртузалиев также собрал трактор, выполняющий несколько операций, включая культивацию земли и сбор фруктов на площади почти в 1 га.