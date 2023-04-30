Глава Минпромторга РД примет участие в 1-ой Кавказской инвестиционной выставке

Мероприятие будет проходить 3 — 4 мая 2023 года в Минеральных Водах.

Деловая программа КИВ-2023 обширная, более 20 сессий по вопросам комплексного развития СКФО. Среди ключевых направлений —промышленность.

Низам Халилов отметил что, участие региона в выставке — это возможность заключить взаимовыгодные партнёрские соглашения, расширение промышленного сотрудничества, определение новых точек развития промышленности, а также установление и укрепление бизнес-контактов.

«Мы планируем представить на выставке прорывной стратегический проект «Город обувщиков», который предполагает реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации обувных фабрик на территории Республики Дагестан и проект по развитию стекольного промышленного кластера Северо-Кавказского федерального округа.

Хочу отметить, что в рамках создания стекольного промышленного кластера при содействии Минпромторга Дагестана завершено его правовое оформление 14 предприятий Республики Дагестан и 2 предприятия Республики Северная Осетия – Алания стекольной отрасли стали его участниками.

Участие в КИВ –2023 открывает новые возможности для дагестанских предприятий и даст толчок к развитию сотрудничества и кооперации».