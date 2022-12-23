Глава Минэкономразвития РД: 2022 год был довольно тяжелым для экономики Дагестана, но благодаря принятым мерам удалось не допустить спада по основным показателям

Об итогах работы Минэкономразвития, а также о мерах, которые были приняты в целях обеспечения устойчивого развития экономики в связи со сложившейся ситуацией в стране, рассказал врио министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Адильхан Ахмедов.

«Был создан Оперативный штаб, велся ежедневный мониторинг запасов товаров первой необходимости продовольственного и непродовольственного назначения. Был принят широкий круг мер, в том числе и налоговые преференции и иные меры поддержки, благодаря которым удалось предотвратить спад по основным показателям», — отметил руководитель ведомства.