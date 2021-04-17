Глава МЧС Евгений Зиничев провел совещание по готовности Дагестана к сезонным рискам

В Ситуационном центре при МЧС Дагестана прошло совещание по готовности республики к сезонным рискам. В обсуждении принял участие глава МЧС России Евгений Зиничев, полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка и врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Отмечалось, что в случае чрезвычайных ситуаций на помощь придет больше 3 тысяч спасателей и 320 единиц техники.

Зиничев просил усилить внимание к мерам по минимизации последствий возможных паводков на реках республики Аркас, Сулак, Самур и другие, а также селевых потоков в горных районах, вызванных ливневыми дождями.

Он отметил, что надо завершить работу по установлению зон затопления и продолжить выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры от селей.

Министр также обратил внимание руководителей всех уровней на ситуацию с пожарами.

После совещания он оценил возможности и оснащенность Ситуационного центра республики.