Глава Магарамкентского района встретился с участниками СВО

В среду, 15 февраля, состоялась встреча главы Магарамкентского района с

военнослужащими 40-го отдельного отряда специального назначения Росгвардии-участниками СВО РФ, в рамках которой состоялось вручение краповых беретов семьям погибших в ходе спецоперации на Украине.

Это решение было принято Советом военнослужащих, имеющих право ношения крапового берета.

Поблагодарил ребят за верное служение Отечеству. Вернитесь живыми и с Победой!

Всем семьям мобилизованных граждан и добровольцев с нашей стороны оказывается необходимая помощь.

Командир группы специального назначения Руслан Примов выразил благодарность главе района за поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, а также оказываемую помощь семьям мобилизованных и погибших военнослужащих.

Прошла церемония вручения.

Семьям погибших героев — младшего сержанта Рашидова Рамиза Абдулнасировича и рядового Муслимова Дасима Муслимовича, передали краповые береты.

В знак благодарности за стойкость и храбрость, проявленные в ходе СВО по защите граждан ДНР и ЛНР глава района Фарид Ахмедов вручил Почетные грамоты района военнослужащим , командиру группы капитану Руслану Примову, старшему лейтенанту Асхабу Асхабову, сержанту Кадирбеку Казиахмедову.

В завершении мероприятия от командира группы Фарид Ахмедов в подарок получил именые боевые сувениры.