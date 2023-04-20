Глава Магарамкентского района прокомментировал Послание главы РД НС

«19 апреля 2023 года Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов выступил с Посланием к Народному Собранию РД.

Принял участие в церемонии оглашения Послания Главы РД, которое прошло

г. Махачкала в Доме Дружбы.

В этом году обращение прошло не в формате сессии парламента. Глава Республики объяснил это тем,что в создавшихся ныне условиях перед лицом беспрецендентных угроз нашему обществу требуется сплоченность.

Это говорит о многом.

Послание как и ожидали носило социально ориентированный характер и направлено на улучшение качества жизни дагестанцев.

Глава Республики Дагестан затронул практически все сферы жизнедеятельности нашей республики: экономику, строительство, образование, здравоохранение, туризм, АПК, четко расставив приоритеты и акценты на перспективы дальнейшего развития региона. Был проделан глубокий анализ ситуаций во всех сферах жизни дагестанцев.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация федеральных и республиканских программ, развитие транспортного коридора «Север-Юг» -эти и остальные озвученные темы, безусловно сегодня очень актуальны для нашего общества.

Особое внимание Глава региона акцентировал на повышение уровня налоговых платежей в бюджетную систему. Были озвучены не просто проблемы , но и пути их решения.

Сергей Меликов отметил, что в текущем году в Дагестане будет уделено внимание повышению заработной платы муниципальных служащих, что будет способствовать привлечению высокопрофессиональных кадров для работы в администрациях муниципальных образований.

Стоит отметить, что мы активно поддерживаем курс Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова.

Магарамкентский район в текущем году как и ежегодно принимает участие в реализации нацпроектов, федеральных и республиканских программ, в частности, в программе капремонта школ (в текущем году шесть школ), в программе «Комфортная городская среда» (в 2023 году три парка), в проекте «Местные инициативы». Нами ежедневно ведётся работа в рамках поставленных перед муниципалитетами задач», — сказал Фарид Ахмедов.