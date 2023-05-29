Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов встретился с военнослужащими из муниципалитета — участниками СВО

Бойцы в настоящее время находятся в краткосрочных отпусках и на реабилитации после боевых ранений.

Руководитель муниципалитета обратился к участникам СВО, поблагодарил их за мужество и стойкость , которые они проявляют в ходе СВО. Фарид Ахмедов в беседе с бойцами поинтересовался их солдатскими буднями, службой , есть ли волнующие их проблемы и вопросы, в решении которых заинтересована власть.

Представители общественных организаций, в частности, председатель Общественной палаты Агадаш Нагметуллаев, председатель союза ветеранов-афганцев в районе Габбидин Алиев и председатель совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов района Малик Бегов также обратились к участникам СВО, выразили слова поддержки бойцам за службу и поблагодарили главу района за работу по поддержке участников СВО, их семей, ветеранов -афганцев и их семей.

Военнослужащие Имрат Махмудов и Владимир Якубов от лица всех участников СВО выразили благодарность главе района Фариду Ахмедову за помощь, которая оказывается как солдатам, находящимся в зоне СВО, так и их семьям. Они отметили, что российские военнослужащие, в том числе и из Магарамкентского района достойно защищают Родину на передовой. В рамках мероприятия глава района вручил от лица всех жителей района грамоты муниципального района всем 12 участникам СВО.