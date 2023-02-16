Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов принял участие в командно-штабных тренировках

В среду,15 февраля, состоялись совместные командно-штабные тренировки с участием органов местного самоуправления, военными комиссариатами муниципалитетов РД и МВД по РД.

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов совместно с первым заместителем главы администрации района Фейруддином Рагимхановым, заместителем главы администрации района по общественной безопасности Исабегом Исабековым и другими.

Тема: «Организация взаимодействия военных комиссариатов, органов местного самоуправления муниципалиальных районов и городских округов Республики Дагестан и министерства внутренних дел по Республике Дагестан по подготовке и организации призыва граждан на военную службу».