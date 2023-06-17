Экономика

Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов прокомментировал выступление Президента Путина на ПМЭФ

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«Глава государства отметил, что новая экономика предполагает масштабное наращивание производительных сил. Без производства собственной продукции, без импортозамещения такую экономику не поднять. В современных реалиях развернуть новый завод, фабрику вопрос нескольких месяцев — была бы инфраструктура, на подготовку которой уходит много времени и средств. Но у нас в республике — в Кумторкалинском районе есть подготовленная площадка для реализации больших, амбициозных промышленных проектов. Дело остается за малым — привлечь инвесторов», — сказал Айнутдин Зиявутдинов.

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