Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов прокомментировал выступление Президента Путина на ПМЭФ

«Глава государства отметил, что новая экономика предполагает масштабное наращивание производительных сил. Без производства собственной продукции, без импортозамещения такую экономику не поднять. В современных реалиях развернуть новый завод, фабрику вопрос нескольких месяцев — была бы инфраструктура, на подготовку которой уходит много времени и средств. Но у нас в республике — в Кумторкалинском районе есть подготовленная площадка для реализации больших, амбициозных промышленных проектов. Дело остается за малым — привлечь инвесторов», — сказал Айнутдин Зиявутдинов.