Глава Кизлярского района поблагодарил родителей Фуада Джабраилова за воспитание сына

Глава Кизлярского района Аким Микиров и его заместитель Зарема Агакшиева посетили родителей Фуада Джабраилова, имя которого буквально прогремело на всю страну.

Встретившись с родителями военнослужащего, Аким Микиров поблагодарил чету Джабраиловых за воспитание настоящего Героя, патриота своей страны.

«Уважаемые Ферман Нурутдинович и Гульсуре Исрафиловна , подвиг Фуада — пример беззаветного служения Родине для многих молодых людей, решивших посвятить себя защите Отечества. Такие качества, как патриотизм, любовь к Родине — все это непременно идет из детства. В этом ваша заслуга, спасибо за воспитание Героя. Хотим пожелать Фуаду здоровья, пусть он вернется живым и здоровым к вам, своей семье», — сказал Аким Микиров.