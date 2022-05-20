Глава Кизилюртовского района выразил благодарность Сергею Меликову

«Уважаемый Сергей Алимович! Нам очень приятно, что Вы обратили внимание на нашу ученицу Патимат Гарушеву, которая является гордостью школы и района. Огромное спасибо за уделенное внимание, теплые слова и искренние пожелания.

Со своей стороны, как глава района, я постараюсь должным образом поощрить смелый и самоотверженный поступок нашей юной героини», — сказал руководитель муниципалитета Рустам Татарханов.

Напомним, что школьница отметилась героическим поступком, когда бросилась на помощь тонущему ребенку.