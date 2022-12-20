Глава Казбековского района посетил зону проведения СВО с гуманитарной миссией

Руководитель Казбековского района, секретарь политсовета Казбековского местного отделения ВПП «Единая Россия» Гаджимурад Мусаев и активисты казбековского волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ посетили зону проведения специальной военной операции на Украине с гуманитарной миссией.

Дополнительным импульсом, ускорившим очередную поездку казбековцев на фронт, было желание Магомедбасира Идрисова, отца погибшего в ходе специальной военной операции кавалера «Ордена Мужества» Расула Идрисова, навестить сослуживцев погибшего сына, выразить им свою невысказанную отцовскую любовь и поддержку.

В этот раз на линию фронта доставили еще один автомобиль «Нива», генераторы, бензопилы, 100 мини-печей с газовыми баллонами, нужную в зимнее время тёплую амуницию и продукты – 100 кг курдюка, 8 мешков риса, письма и сладости в посылках школьников, а также горные травы для вкусного ароматного чая по-домашнему. Магомедбасир Идрисов лично от себя закупил для военнослужащих тысячу банок тушенки высшего качества.

«Тех братьев, которых мы потеряли, мы никогда не забудем, не забудем и не оставим без заботы и их родителей», — обращались сослуживцы в адрес отца погибшего казбековского воина. По дороге домой все строили планы о новой поездке к тем, кто сегодня на передовой сражается за правое дело и за Родину-мать. А рядом в машине с чувством выполненного долга ехал отец солдата Расула Идрисова, ехал домой передать на могилу сына привет от братьев по оружию.