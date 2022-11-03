Глава Казбековского района объяснил отличие между осенней призывной кампанией и частичной мобилизацией

Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев в своем ТГ-канале дал разъяснения касательно осеннего призыва и проведения частичной мобилизации.

«Осенняя призывная кампания и проведение частичной мобилизации в России не связаны между собой. Как известно, в нынешнем году Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ о призыве на срочную службу 120 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь проинформировал, что набранные в ходе осеннего призыва военнослужащие направятся в подразделения, не задействованные в военной спецоперации на Украине, и продолжат служить только на территории России. Все военнослужащие по призыву, по истечению срока своей службы будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — отметил руководитель муниципалитета.