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Глава Каякентского района встретился с участником спецоперации

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Накануне в селе Первомайское глава муниципалитета Магомед Эльдерханов встретился с участником СВО Омаром Рабадановым, который прибыл на краткосрочный отпуск.

На встрече также приняли участие председатель райсобрания депутатов Магомедрасул Багамаев и глава села Муса Курбанов.

В ходе беседы военнослужащий рассказал о своей службе, боевых буднях, о мужестве и стойкости товарищей. Омар Рабаданов отметил, что российским бойцам сейчас необходима поддержка жителей. Также он выразил благодарность главе района за помощь, которая оказывается как солдатам, находящимся в зоне СВО, так и их семьям.

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