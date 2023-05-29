Глава Каякентского района встретился с участниками СВО

Глава муниципалитета Магомед Эльдерханов встретился с мобилизованными участниками спецоперации из села Первомайское Багаутдином Раджабовым и Магомедсаламом Шахбановым, которые на сегодняшний день находятся в краткосрочном отпуске.

Во встрече также принимали участие председатель районного Собрания депутатов Магомедрасул Багамаев и глава села Муса Курбанов.

Руководитель муниципалитета поблагодарил их за достойное выполнение поставленных перед ними задач.

В ходе беседы военнослужащие рассказали о своей службе, боевых буднях, о мужестве и стойкости товарищей.