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Глава Каякентского района встретился с участниками СВО

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Глава муниципалитета Магомед Эльдерханов встретился с мобилизованными участниками спецоперации из села Первомайское Багаутдином Раджабовым и Магомедсаламом Шахбановым, которые на сегодняшний день находятся в краткосрочном отпуске.

Во встрече также принимали участие председатель районного Собрания депутатов Магомедрасул Багамаев и глава села Муса Курбанов.

Руководитель муниципалитета поблагодарил их за достойное выполнение поставленных перед ними задач.

В ходе беседы военнослужащие рассказали о своей службе, боевых буднях, о мужестве и стойкости товарищей.

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