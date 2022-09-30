Глава Карабудахкентского района посетил ребят в учебном центре в Шали

Накануне руководитель Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, его заместитель Джалалутдин Джамалутдинов, а также глава села Карабудахкент Магомедсолтан Гасанов посетили учебно-тренировочный центр в городе Шали Чеченской республики, где мобилизованные граждане проходят учебку.

В ходе беседы мобилизованные рассказали об условиях их прохождения учебных мероприятий. Они заверили руководство района, а также своих родителей и родственников, что у них всё имеется в достаточном количестве, никаких пререканий к службе нет.

В свою очередь, глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев отметил, что наши ребята, жители Карабудахкентского района, всегда были примером мужества и стойкости в защите интересов Родины. Он добавил, что у этих ребят высокое чувство патриотизма и интернационализма, любви к Отчизне и защите своей родной земли.

«Ребята, выражаю Вам огромную благодарность от всех жителей района, вы являетесь олицетворением мужества, желаю Вам здоровья и удачи. Самое главное, берегите себя и своих товарищей!» — подчеркнул глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев.

Мобилизованные выразили благодарность руководству района и лично Махмуду Амиралиеву за проявленное к ним внимание.