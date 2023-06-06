Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев вручил ключи от автомобиля «Нива» мобилизованному в спецоперацию

Участник СВО Магомеднасир Амирчупанов находился в краткосрочном отпуске.

«У нас много ребят воюют с неонацистами, находятся на передовой. Наши мобилизованные и контрактники обращаются к нам за помощью — им необходимы автомобили. И вот, сегодня мы отправляем им третью машину от нашего района.

Отмечу, что первые два автомобиля в зону СВО отправил наш меценат и депутат Народного Собрания РД Магомедов Магомед Магомедсолтанович.

Мы обратилась к подрядной организации, которая проводит в нашем районе строительные работы. Таким образом, руководитель ООО «Спецремстроймонтаж» Магомедкамиль Гасангусейнов откликнулся на просьбу бойцов и подарил им автомобиль «Нива».

Пользуйтесь на здоровье! Желаю всем нашим мобилизованным и контрактникам успехов и удачи», — сказал глава муниципалитета и вручил ему ключи.