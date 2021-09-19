Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев посетил избирательные участки

19 сентября глава МР «Карабудахкентский район» Махмуд Амиралиев побывал в нескольких УИК района.

Сегодня, 19 сентября, в Единый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ, Народного Собрания РД, а также представительных органов муниципального уровня глава МР «Карабудахкентский район» Махмуд Амиралиев посетил избирательные участки, где проходит голосование.

Руководитель муниципалитета пообщался с членами УИК и избирателями, поинтересоваться наличием средств индивидуальной защиты, а также правопорядком на территории избирательных участков.