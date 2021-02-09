Сегодня глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев получил второй компонент вакцины от коронавируса. Как полагается, перед вакцинацией врачи провели осмотр Махмуда Амиралиева, опросили по поводу здоровья и самочувствия после получения первого компонента вакцины. Глава района рассказал, что прекрасно себя чувствует и никаких осложнений не было. Также по завершению процедуры вакцинации вторым компонентом «Спутник V», он обратился ко всем жителям района, чтобы не верили различным слухам и включились в борьбу с пандемий.

Вместе с главой района вакцинацию прошли первый заместитель главы района Ибрагим Абдулмеджидов и главный врач Карабудахкентской ЦРБ Расул Гиравов.