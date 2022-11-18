Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов избран в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РД», руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов принял участие в IV Съезде Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, который прошел в Нижнем Новгороде.

В Съезде участвовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В работе заседания также участвовали все председатели Советов муниципальных образований регионов Российской Федерации и делегаты Всероссийских и межрегиональных Ассоциаций (Союзов).

Как отметил глава муниципалитета, в рамках Съезда обсуждались актуальные вопросы деятельности муниципалитетов: улучшение финансовой обеспеченности муниципальных образований, роль и задачи региональных советов МО в повышении эффективности работы органов МСУ, кадровая политика и др.

«Съезд ВАРМСУ предоставляет уникальную возможность главам МСУ обменяться опытом работы, выдвинуть инициативы, направленные на повышение уровня развития системы местного самоуправления, с целью получения поддержки в их реализации на федеральном уровне», – подчеркнул он.

В рамках Съезда Алим Темирбулатов был избран в состав Высшего Совета ВАРМСУ, после чего его избрали в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ, куда входят губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы Российской Федерации.

Важно отметить, что из 15 членов Президиума, в его состав входят только 3 Председателя Ассоциации СМО — главы муниципальных образований субъектов России, Республику Дагестан в Президиуме Высшего Совета ВАРМСУ представляет Алим Темирбулатов.

«Включение в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ – очень важный, ответственный шаг и высокое доверие. Это значит, что предложения и решения муниципальных образований нашего региона будут рассматриваться на самом высоком уровне. Со своей стороны хочу заверить, что буду прилагать все усилия, чтобы самые актуальные вопросы, волнующие дагестанцев и требующие федеральной поддержки, решались с учетом интересов всех уровней власти», – заключил Алим Темирбулатов.