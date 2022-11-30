Глава кабмина РД поручил разработать медиаплан по повышению правовой культуры граждан

На заседании комиссии по снижению неформальной занятости в Дагестане премьер-министр республики, говоря о важности снижения уровня «теневого» сектора, отметил, что: работа не должна сводиться лишь к применению санкций или угрозе воздействия на работодателей посредством них, чтобы борьба с этим явлением не подменялась бесконечными проверками организаций и граждан, занимающихся своим делом.

Ключевым для нас в этой работе должная быть профилактика.

В этой связи прошу принять необходимые меры по повышению правовой культуры граждан, информационно-разъяснительной работе с населением: на телевидении, в печатных и электронных СМИ, а также в социальных сетях. Поручаю курирующему отрасль вице-премьеру Рамазану Джафаровичу и Агентству информации и печати РД в месячный срок разработать и представить на утверждение соответствующий медиа-план», — поручил Абдулмуслим Абдулмуслимов.