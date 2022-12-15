Глава кабмина РД отметил недостаточную эффективность использования земель сельхозназначения – летних пастбищ, которыми пользуются без заключения договоров аренды

По мнению премьер-министра, эффективность управления государственным имуществом напрямую связана с реализацией потенциала неналоговых доходов республики.

«Предстоит активнее применять претензионные меры к недобросовестным арендаторам, проводить информационно-разъяснительную работу, регулярно уведомлять о необходимости погашения образовавшейся задолженности», — подчеркнул Абдулмуслимов, дав поручение руководителю Минимущества обеспечить комплекс по выявления таких земель и вовлечению их в хозяйственный оборот.