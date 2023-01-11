Глава кабмина Дагестана поручил региональному Минздраву проработать комплекс мер по снижению младенческой смертности

Обеспокоенность ситуацией с младенческой смертностью с коллективом Министерства здравоохранения обсудил Председатель Правительства Дагестана.

В рамках встречи также были затронуты вопросы: совершенствования системы оплаты труда работников здравоохранения; укрепления материально-технической базы действующих медицинских организаций; развития передвижных форм оказания медицинской помощи сельскому населению; совершенствования системы лекарственного обеспечения; расширения объемов и видов высокотехнологичной медицинской помощи, укрепление здоровья детей и матерей и многие другие.