Глава Избербаша прокомментировал Послание Президента России

«Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.

В своей речи Глава государства дал объективную оценку происходящему в мире. Он отметил, что начало специальной военной операции на территории Украины — это вынужденная мера, продиктованная нежеланием стран НАТО мирно, в рамках международных договоренностей, решать проблемы, созданные неонацистским режимом Киева. Естественно, Россия своих никогда не бросает. «Это они развязали войну. А мы использовали и используем силу, чтобы ее остановить!» — отметил наш Президент.

В рамках послания уделено особое внимание и оказанию помощи и поддержки семьям военнослужащих. Владимир Владимирович предложил создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

Отдельная важнейшая задача фонда — организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Уверен, что в скором времени данный фонд начнет свою работу!

Дорогие избербашцы! В рамках сегодняшнего послания Владимир Владимирович Путин показал, что Россия выбрала правильный вектор развития. Несмотря на внешнюю угрозу, Россия никогда не прогнется ни перед кем!» — сказал Магомед Исаков.