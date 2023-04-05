Глава Избербаша окажет содействие в решении жилищной проблемы Айбике Идрисовой

Об этом глава города Избербаш Магомед Исаков сообщил на своей странице в телеграм-канале.

«Сегодня встретился с Айбике Идрисовной.

Вместе со своим супругом — преподавателем филиала ДГУ города Избербаш она долгое время проживала в служебной квартире, которая принадлежала университету.

В 2006 году дом, в котором проживала семья Идрисовых был признан аварийным, взамен аварийного жилья собственнику (то есть ДГУ) была предоставлена новая квартира, которую Даггосуниверситет предоставил также в качестве служебной квартиры Айбике со своей семьёй.

Опасаясь выселения из своего единственного жилья Айбике Идрисова обратилась в суд, который в первой инстанции вынес решение не в ее пользу. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде РД.

На сегодняшней нашей встрече я пообещал Айбике оказать содействие в решении ее проблемы. В ближайшее время состоится встреча с руководством ДГУ по данному вопросу», — сообщил градоначальник.