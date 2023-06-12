Глава Избербаша Магомед Исаков в День России вручил паспорта юным избербашцам

Сегодня, 12 июня, в День России, глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!» вручил паспорта юным избербашцам. 11 школьников получили главный документ на торжественной встрече в кабинете главы Избербаша.

В церемонии также принял участи врио начальника ОВМ ОМВД России по г. Избербашу Тагир Алиев.

Магомед Курбанкадиевич поздравил ребят, которые в этот день стали полноправными гражданами страны.

«Получить свой первый «взрослый» документ – паспорт гражданина РФ – в такой праздник очень символично, – сказал он. – Думаю, этот день вам запомнится на всю жизнь. Дорогие ребята, вы – будущее России, наша радость и наша гордость. Быть гражданином и патриотом России – это честь, это быть частью великой страны, наследником героического прошлого, активным участником настоящего и иметь возможности создавать будущее, вносить свой вклад в развитие и процветание России, это большая гордость. В это сложное для страны время очень важно с уважением и честью носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Будьте патриотами, храните и приумножайте традиции наших предков.

Желаю вам уверенно идти по жизни, выбрать свой путь, оставаться верными своим целям, верить в Россию и подкреплять эту веру делами. С Днём России вас, друзья! Пусть вам всегда сопутствует успех в добрых начинаниях на благо Отечества!»

В свою очередь врио начальника ОВМ ОМВД России по г. Избербашу Тагир Алиев также поздравил ребят и напомнил молодым людям, что паспорт гражданина Российской Федерации дает не только права, но и наделяет ответственностью за поступки и принятые решения.

Также в этот день в рамках торжественной церемонии глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков вручил 10-ти волонтерам Избербашского волонтерского корпуса памятные подарки и Благодарности за вклад в развитие волонтерского движения и успешное выполнение работы по организации проведения рейтингового онлайн голосования по выбору общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 2023 году. Магомед Курбанкадиевич поблагодарил волонтеров за активность, готовность всегда прийти на помощь. «Выражаю вам свою признательность за вашу бескорыстность, добро, помощь людям и государству! Всегда можете рассчитывать на мою поддержку, я всегда готов оказать помощь волонтёрскому штабу», – отметил руководитель Избербаша.

Благодарностями отмечены: Зубайдат Гайдарбекова, Абдулмалик Абдуллаев. Абдурахманова Аймесей, Муминат Багомедова, Алжанат Мустапаева, Камила Меджидова, Темирхан Курбанов, Муслимат Саидова, Мариям Гасанова, Пирдауз Темирова.