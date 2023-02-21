Глава Хивского района прокомментировал послание Президента Федеральному Собранию

Послание Президента Российской Федерации направлено на новую ступень развития страны. Об этом заявил глава Хивского района Ярмет Ярметов, комментируя послание Президента России Федеральному собранию.

По словам руководителя муниципалитета, глава государства расставил безусловные приоритеты: спецоперация и социально-экономический блок, на которых сосредоточены все усилия. «Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно, будем решать стоящие перед нами задачи, — отметил Владимир Путин, начиная рассказ о том, как Донбасс с 2014 года боролся «за свои права».

Сохранение курса на развитие, изменения структуры экономики – глава государства посчитал жизненной необходимостью: «Стратегическая задача-вывести экономику на новый уровень».

“Кроме того, принято очень много решений на федеральном уровне, которые дадут дополнительный импульс развитию транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Это и решения в области ЖКХ, здравоохранения, повышение минимального размера оплаты труда, продолжение программы бесплатной газификации, которая распространится на соцобъекты. Предусмотрен ремонт школ в сельской местности. Глава государства затронул вопросы всех ступеней образования. Важно и радует, что вектор развития района созвучен направлению движения всей страны», — отметил глава Хивского района.

Также в выступлении глава государства излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на ближайшее будущее, оценку международной ситуации и видение того, как мы с этим справляемся и как будем развиваться дальше.

Наша задача — следовать поручениям президента. Это и решение задач СВО, и социальные гарантии бойцам и членам их семей, а также развитие инфраструктуры и поддержка бизнеса.