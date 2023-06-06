Глава Хасавюртовского района встретился с участником спецоперации

Накануне, в кабинете главы муниципалитета Арсланбека Алибекова состоялась встреча с мобилизованным жителем Хасавюртовского района, участником специальной военной операции на Украине, который вернулся в краткосрочный отпуск. На встрече приняли участие заместитель главы администрации Исмаил Шаипов, заместитель директора МКУ ФК, спорта и делам молодежи, Вахит Касимов, директор территориального УСЗН, Юсуп Алиев.

В ходе встречи, которая прошла в теплой дружеской обстановке, Арсланбек Алибеков, сердечно поблагодарил бойца за жизненную позицию, за ответственный шаг в защите стратегических интересов страны, отметив, что Глава РД Сергей Алимович Меликов, неизменно отмечает высокий боевой дух дагестанцев, которые мужественно и достойно выполняют боевые задачи в зоне СВО на территории Украины.

В свою очередь военнослужащий поблагодарил Главу района за встречу, отметив, что и он, и ребята, в полной мере ощущают поддержку властей и жителей района.