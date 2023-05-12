Глава Хасавюртовского района вручил Ордена Мужества родным погибших военнослужащих в ходе СВО

Вчера, руководитель муниципалитета Арсланбек Алибеков, в сопровождении своих заместителей Исмаила Шаипова и Марата Мажидова, военного комиссара по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам Абакара Давудова, посетил семьи погибших в ходе СВО Аджиева Зиявдина Нургамдиновича в с.Ботаюрт и Биймурзаева Арсена Эльмурзаевича в с.Костек, вручил родным Ордена Мужества (посмертно).

Вручая награды, матери Аджиева З.Н. и вдове Биймурзаева А.Э. Глава района выразил соболезнования и слова поддержки. Подчеркнул, что они достойные сыны Республики, верные гражданскому долгу, их имена навсегда вписаны в историческую летопись Героев Дагестана.

Заверил, что родным погибших будет оказана всяческая помощь в решении всех вопросов, без должного внимания не останется ни одна просьба. «Мы будем рядом с вами всегда», — подчеркнул Арсланбек Алибеков.