Глава Хасавюртовского района вручил Государственную награду РФ «Орден Мужества» Азамату Магомедову

Указом Президента России В. Путина, за проявленную самоотверженность и мужество, при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, «Орденом Мужества» награжден уроженец селения Тотурбийкала Хасавюртовского района Магомедов Азамат Зулумханович.

Сегодня руководитель муниципалитета Арсланбек Алибеков, вручил высокую награду герою. В своей поздравительной речи выразил искренние слова благодарности за верность долгу, за проявленное мужество и героизм в деле защиты интересов своего Отечества, отметив что его боевые подвиги по заслугам отмечены Государством, и его имя уже вписано в летопись славных достойных сынов Дагестана. В свою очередь Азамат Магомедов, поблагодарил руководство Республики и района за поддержку и внимание оказываемые участникам СВО, заверил, что поставленные задачи в интересах страны будут выполнены при любых обстоятельствах.