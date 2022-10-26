Глава Хасавюртовского района провел совещание по вопросам хода частичной мобилизации и осеннего призыва

Сегодня в администрации Хасавюртовского района в рамках пленарного совещания, аппарата и актива района, с участием руководителей территориальных, республиканских и федеральных органов власти, территориального военкомата, руководитель района Арсланбек Алибеков, обсудил ход проведения частичной мобилизации и осеннего призыва.

В ходе совещания, по итогам доклада ответственного по направлению, заместителя главы администрации по общественной безопасности Имампаши Бакиева, глава муниципалитета Арсланбек Алибеков выразил неудовлетворение проводимой работе и подверг критике ряд глав некоторых поселений.

По итогам обсуждения хода мероприятий, были даны соответствующие протокольные поручения на исполнение с последующим докладом. Также всем главам поселений были даны поручения активизировать работу в тесном взаимодействии с военкоматами и органами правопорядка.