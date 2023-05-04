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Глава Хасавюртовского района напутствовал работника администрации отправившегося добровольцем в зону СВО

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Сегодня, глава Хасавюртовского района Арсланбек Алибеков, в ходе встречи, выразил сердечные напутственные слова действующему работнику администрации Магомедову Аскеру Шахсолтановичу, который выразил желание отправиться добровольцем в зону СВО.

В мероприятии приняли участие, депутат НС РД Руслан Ибрагимов, председатель районного Собрания депутатов, Магомед Лабазанов, первый заместитель главы администрации Багаутдин Мамаев, заместители главы администрации Исмаил Шаипов, Марат Мажидов.

«Это осознанное и лично мое решение. Я посчитал своим долгом, пойти добровольцем и плечом к плечу стать рядом с земляками, дагестанцами по защите стратегических интересов Отечества», — подчеркнул Аскер Магомедов.

В свою очередь глава муниципалитета Арсланбек Алибеков, от себя лично и всех работников администрации коллег выразил сердечную благодарность добровольцу за мужество и достойное решение.

«Глава Дагестана Сергей Алимович, неизменно подчеркивает, что наши ребята, дагестанцы, достойно выполняют поставленные задачи. Ежедневно я получаю информацию об очередном награждении государственными наградами «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач», которые приходят в район на наших братьев, которые находятся в зоне СВО. Мы вместе с твоей семьей и близкими ждем тебя Аскер, и надеемся на благополучное возвращение», — подчеркнул Арсланбек Алибеков.

Также теплые слова напутствия выразили и участники встречи.

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