Глава Хасавюртовского района напутствовал добрыми пожеланиями очередную группу мобилизованных

Сегодня очередная группа мобилизованных , направлена на сборные пункты. Группу мобилизованных поддержал и напутствовал добрыми пожеланиями, Глава МР Арсланбек Алибеков, подчеркнув, чтобы мобилизованные района с честью и достоинством прошли военную службу и с победой, живыми и здоровыми вернулись в свои семьи.

Также Арсланбек Алибеков, обсудил с военкомом Абакаром Давудовым, ход мобилизации, где было отмечено, что в рамках объявленной частичной мобилизации в Хасавюртовском районе продолжается активная работа по обеспечению явки резервистов на пункт приёма и сбора граждан, где из числа прибывших, сформированная команда в сопровождении работников военного комиссариата направляется в пункты сбора.

От руководителя района Арсланбека Алибекова и муниципального волонтерского штаба#МЫВМЕСТЕ, мобилизованным были вручены подарочные наборы с предметами первой необходимости.