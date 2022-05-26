Глава Хасавюрта вручил награду семье погибшего Шамиля Омарова

26 мая в администрации Хасавюрта прошла церемония вручения ордена Мужества. Награды посмертно удостоили за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность Шамиля Омарова, выходца из Хасавюрта, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Орден из рук Главы города получил отец Шамиля — Магомед Омаров.

Участие во встрече с семьей погибшего также приняли представители спецслужб, следственного комитета, городского отдела полиции и военного комиссариата по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам и депутаты городского собрания.

«Мы все знаем, что военная спецоперация, проводимая на территории Украины — это борьба за наше общее мирное будущее, в котором нет места нацизму и возрождающегося фашизму. Хочу выразить еще раз искренние слова соболезнования вашей семье. Боль утраты разделяет не только весь Хасавюрт, но и вся республика. Шамиль является примером мужественного исполнения воинского долга. Мы всегда готовы оказать вам и вашим близким всестороннюю помощь по любым вопросам», — сказал Корголиев, также сообщив, что принято решение об установлении мемориальной доски на административном здании общеобразовательной школы, где учился Шамиль Омаров.

«Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов, уделяет огромное внимание вопросам заботы о семьях военнослужащих, оказывая постоянную поддержку», — отметил также Глава города.

После церемонии вручения ордена, встреча продолжилась в неформальной обстановке. В ходе беседы Корголиев отметил тот факт, что из семьи Омаровых на данный момент воинский долг исполняют 7 человек, включая присутствующего на встрече Джабраила, который сейчас проходит реабилитацию после полученного ранения. Магомед Омаров от имени семьи выразил благодарность за оказываемые внимание и заботу.