Глава Хасавюрта пообщался с участниками СВО, проходившими лечение «

Сегодня пообщался с нашими доблестными бойцами Абдулкеримом Умаровым и Арсеном Хасбулатовым, которые проходили лечение после полученных ранений в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

Примечательно, что бойцы как настоящие товарищи проявили характер и дух воинов, помогая друг другу в трудную минуту. Абдулкерим смог спасти своего товарища Арсена и тащил его на себе несколько километров. Это очень сильный пример боевого братства.

Радуют также отзывы наших солдат о своих командирах, а это говорит о том, что бойцы сегодня под надежным руководством, которое в первую очередь бережет жизни солдат.

Мы передали для бойцов необходимое оборудование, которое поможет выполнять еще эффективнее поставленные задачи. Ребята отметили, что чувствуют поддержку семей во время их отсутствия, а это самое главное для каждого бойца. Ждем всех и каждого с победой!» — написал руководитель города Корогли Короглиев у себя в телеграм-канале.