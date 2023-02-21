Глава Хасавюрта Корогли Корголиев прокоммертировал Послание Президента России ФС

«Вместе с активом города внимательно следили за ежегодным посланием Президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.

«Все для дела! Все для результата!» — Глава государства четко обозначил главный инструмент достижения поставленных целей, определив слову «Победа» более широкий, общий смысл.

Победа — это видимый, приносящий пользу обществу результат деятельности, такой как реализация национальных программ, постройка и запуск в эксплуатацию объектов инфраструктуры и т.д. Это говорит о посыле Президента к необходимости усиления работы на местах и повышения эффективности принимаемых мер.

В послании прозвучали очень важные и передовые решения, касающиеся практически всех направлений: от оборонной промышленности до социально-экономического развития. Оно послужит мощным импульсом развитию регионов, вместе с ними и муниципалитетов.

Подчеркивается уверенное проведение хода специальной военной операции. Большое внимание верховный главнокомандующий уделил социальной поддержке военнослужащих и их семей. В Хасавюрте такая работа проводится ежедневно, постоянно посещаются семьи бойцов, находящихся в зоне СВО. Данное направление на особом контроле Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова.

Подробно Владимир Владимирович Путин остановился на вопросе развития органов местного самоуправления, поручив разработать дополнительные меры поддержки муниципалитетов. Это говорит о большом внимании Президента к институту органов местного самоуправления.

Хасавюртовцы всегда выражали поддержку курсу Главы государства. У нашего общего дома, как сказал Владимир Владимирович Путин, есть право быть сильной страной! И в этом важна роль каждого из нас!» — прокомментировал мэр на своей странице в телеграм.