Вакцинация, Здравоохранение

Глава Хасавюрта Корголи Корголиев прошел вакцинацию от коронавируса

Оставить комментарий

Глава города Хасавюрта Корголи Корголиев сделал прививку от коронавируса. Для вакцинации использовали препарат «Спутник-V».

Перед процедурой врачи измерили давление, сатурацию в крови и температуру.

Корголиев отметил, что таким образом он вносит вклад в борьбу с пандемией.

Вместе с главой администрации прививку сделали сотрудники администрации.

Вакцина «Спутник-V» разработана российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Минздрав официально зарегистрировал ее 11 августа 2020 года как первую в мире.

Также читают:

В Дагестане будет построен инфекционный центр на 2...
ТАБАК - ЯД. БРОСЬ КУРИТЬ!
Перечень категории медперсонала для стимулирования...
В Минздраве республики определили победителей конк...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *