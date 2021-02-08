Глава Хасавюрта Корголи Корголиев прошел вакцинацию от коронавируса

Глава города Хасавюрта Корголи Корголиев сделал прививку от коронавируса. Для вакцинации использовали препарат «Спутник-V».
Перед процедурой врачи измерили давление, сатурацию в крови и температуру.
Корголиев отметил, что таким образом он вносит вклад в борьбу с пандемией.
Вместе с главой администрации прививку сделали сотрудники администрации.
Вакцина «Спутник-V» разработана российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
Минздрав официально зарегистрировал ее 11 августа 2020 года как первую в мире.