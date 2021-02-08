Глава Хасавюрта Корголи Корголиев прошел вакцинацию от коронавируса

Глава города Хасавюрта Корголи Корголиев сделал прививку от коронавируса. Для вакцинации использовали препарат «Спутник-V».

Перед процедурой врачи измерили давление, сатурацию в крови и температуру.

Корголиев отметил, что таким образом он вносит вклад в борьбу с пандемией.

Вместе с главой администрации прививку сделали сотрудники администрации.

Вакцина «Спутник-V» разработана российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Минздрав официально зарегистрировал ее 11 августа 2020 года как первую в мире.