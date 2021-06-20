Политика

Глава Хасавюрта Корголи Корголиев прокомментировал итоги ХХ Съезда «Единой России»

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Глава Хасавюрта Корголи Корголиев прокомментировал итоги Съезда «Единой России». Он участвовал в съезде в качестве делегата.

Корголиев называет Съезд «большим событием в жизни нашей страны».

Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, отметил социальную направленность партии. Программа партии будет направлена на развитие образования здравоохранения и решение других социальных задач; поддержку экономики и регулирование трудовых отношений.

Корголиев видит в этом вопросы, актуальные для Хасавюрта.

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