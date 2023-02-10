Глава Гумбетовского района выразил соболезнования в связи с кончиной в зоне СВО Магомедамина Дибирова

Глава Гумбетовского района Галип Галипов выразил соболезнования по поводу кончины в ходе СВО на Украине воина из села Верхнее Инхо Магомедамина Дибирова его родным и близким.

«Уважаемые родные и близкие участника СВО на Украине Дибирова Магомедамина Гамзатовича! Выражаю вам искренние, сердечные соболезнования в связи с героической кончиной мужественного защитника Отечества Магомедамина Дибирова! Все мы – от Аллаха и к Нему – наше возвращение. Магомедамин отдал жизнь за Родину. Это пример настоящего патриотизма и беззаветного служения Родине. Администрация Гумбетовского района будет оказывать всевозможную помощь семье погибшего героя. Да станет он обитателем рая! В эти дни мы разделяем с вами горечь утраты и боль невосполнимой потери. Героизм наших ребят служит залогом нашей победы. Наша страна преодолеет все трудности, дети, женщины, взрослые поколения будут защищены от геноцида со стороны неофашистов. Спасибо вам за героя!» – говорится в соболезновании главы муниципалитета Галипа Галипова.