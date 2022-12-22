Глава Гумбетовского района наградил членов семей участников СВО

По инициативе руководителя Гумбетовского района Галипа Галипова в Гумбете прошла встреча с членами семей мобилизованных, добровольцев, которые принимают участие в СВО на Украине, а также с родными погибших при исполнении воинского долга защитников Отечества. Матери, жёны, родные и близкие бойцов СВО получили по 10 тысяч рублей и другие подарки от администрации Гумбетовского района, Союза женщин Дагестана и Совета женщин Гумбета.

Глава муниципалитета отметил, что для бойцов СВО отправили зимнюю форму, термобелье, сушеное мясо, курагу, урбеч и другую местную продукцию. Также школы района приняли активное участие в проектах «Письмо солдату» и «Посылка солдату».

Председатель Союза женщин Дагестана, Почетный гражданин Гумбетовского района Интизар Мамутаева рассказала об оказании гуманитарной помощи для воинов СВО и роли матерей, жён в поддержке Родины. Мамутаева наградила Галипа Галипова памятной медалью Фазу Алиевой, выпущенной её 90-летию.