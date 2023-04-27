Глава Гумбетовского района Галип Галипов посетил семью участника СВО Гаджимагомеда Шапиева

Глава Гумбетовского района Галип Галипов в селе Килятль посетил семью участника СВО на Украине гвардии младшего сержанта Гаджимагомеда Шапиева.

Руководитель района поздравил супругу воина Зайнаб Заирбегову, назначенную директором КДЦ села, а также его родителей Аминдибира Шапиева и Сакинат Салахудинову с прошедшим праздником Ураза-байрам и наступающим Днем Великой Победы – 9 Мая.

Супруга защитника Отечества получила вазу и другие подарки, сын воина Хисматула Шапиев порадовался новой игрушке – военной машине. Хисматуле исполнилось полтора года. Мальчику подарили сладости и другие презенты.

В ходе рабочего визита в село Килятль главу Гумбетовского района Галипа Галипова сопровождали его заместитель Алихан Давудгаджиев, начальник отдела по вопросам ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной работе Гасан Гасанов, ведущий специалист управления образования Сурхай Сурхаев, работники культуры и другие.

Напомним, что гумбетовцы отправили в зону СВО свыше 20 тонн гуманитарной помощи. Вопросы оказания поддержки бойцам СВО и их семьям в Гумбете – на первом месте.