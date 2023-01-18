Глава городского округа «город Кизилюрт» Магомед Магомедов встретился с кизилюртовцами — участниками СВО

Приветствовать ребят, с честью выполняющих свой воинский долг, в малом зале администрации города Кизилюрта собрались руководители отделов, представители депутатского корпуса, общественности и Молодежного Совета при главе.

Градоначальник представил своему коллективу бравых военных, за гражданской формой которых скрывается участие в ожесточенных сражениях и память об увиденных зверствах со стороны ВСУ, во многом обращенных против мирных жителей. Магомед Магомедов подчеркнул, что каждый из них жил мирной размеренной жизнью, воспитывал детей и строил планы, но с объявлением мобилизации все они, как один приняли для себя решение – встать на защиту интересов Родины. Домой ребята приехали на несколько дней и уже совсем скоро вновь вернутся к фронтовой жизни.

Мэр Кизилюрта от имени всех жителей города поблагодарил бойцов за достойную службу и пожелал им успешной, легкой службы и скорейшей победы.

Магомед Юсупович отметил и оценил работу своего помощника в Бавтугае Шамиля Дадаева, который уже несколько раз успешно доставлял в зону спецоперации посылки для военных и деятельность фонда «За наших», возглавляемого Почетным жителем города Гаджи Биярслановым.

Герои СВО поделились впечатлениями о том, как на самом деле обстоит ситуация в новых российских регионах, что из себя представляет противник и с какими трудностями пришлось им столкнуться в период службы. К сожалению, на войне, как на войне и без травм не обошлось, однако ребята не унывают – главное, все живы.

Военнослужащие поблагодарили руководство города и республики, за постоянную поддержку фронта и заботу об их семьях. По их словам, рассказы домочадцев о внимании к детям в период новогодних праздников, поднимали им настроение и внушали спокойствие.