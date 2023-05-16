Глава города Кизляра Александр Шувалов напутствовал призывников

Пятая отправка кизлярских парней на службу в Вооруженные силы Россиийской Федерации состоялась 16 мая в военном комиссариате Кизляра, Южно-Сухокумска и Кизлярского района.

Согласно Указу Президента России от 30 марта этого года, в строй призываются граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет. Планируется, что ряды вооруженных сил России пополнят около 4 тысяч новобранцев из Дагестана.

На церемонии отправки призывников присутствовали глава ГО «город Кизляр» Александр Шувалов, глава МР «Кизлярский район» Аким Микиров, заместитель начальника Кизлярской автошколы ДОСААФ России Таныркулу Аликберу, заместитель начальника ОМВД России по Кизлярскому району Эльдар Магомедов, представители общественных организаций города.

Проводить ребят на срочную службу пришли родители, родные и близкие, друзья.

С напутствиями и пожеланиями удачи к будущим защитникам Отечества обратился Александр Шувалов. «Не забывайте, что вы представляете не только себя и свою семью, но и родной город и республику. Честность, порядочность, уважение к старшим, терпеливость, добросовестность, которые воспитывали в вас школа и родители, должны ярко проявиться и на службе в армии», — сказал он.

Аким Микиров поздравил ребят с важным днем в их жизни и зачитал благодарственное письмо от командования 243 гвардейского мотострелкового полка на Фуада Джабраилова, который полностью освоил военную профессию и в настоящее время является примером в исполнении служебного долга. Глава района пожелал, чтобы такие письма были получены от командования воинских частей на всех наших призывников.

Таныркулу Аликберу дал новобранцам несколько практических советов, которые, несомненно, пригодятся им в ближайшем будущем:

— Служба в армии – не воскресная прогулка, не санаторий. Овладевайте воинской специальностью так, чтобы при необходимости вы могли достойно защищать свою Родину. Не забывайте, что дома вас ждут родные, друзья, любимая девушка. Поэтому берегите себя, проявляйте разумную инициативу, думайте, как выполнить приказ без ущерба для своего здоровья. Ваша задача – вернуться домой живым и здоровым.

Особенно проникновенно прозвучали напутственные слова из уст тети одного из призывников — Ларисы Магомедовой:

— Армия поможет найти вам друзей, научиться любить Родину. Служите спокойно, а мы будем вас ждать, — сказала она.

Призывники также выслушали Эльдара Магомедова. Он коротко и ясно в нескольких словах рассказал, что ждет ребят впереди, подчеркнув, что они должны быть готовы к армейским будням, некоторым трудностям, но все это только закалит мужской дух и научит не пасовать перед житейскими проблемами.

В заключение напомним, что период службы для новобранцев весеннего призыва 2023г. остается прежним и составляет один год. Срочники на СВО не привлекаются.