Общество

Глава города Избербаш прокомментировал Послание главы РД НС

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«Сегодня принял участие в оглашении послания Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова Народному Собранию.

В своем послании Сергей Алимович затронул все важные и волнующие на сегодняшний день дагестанцев вопросы.

Приятно видеть глубину вовлеченности и информированности Главы региона о проблемах Дагестана, что позволяет принимать правильные и нужные меры для достижения результатов.

Дорогие земляки! В Дагестане еще не мало нерешенных вопросов в различных сферах жизнедеятельности, но уверен, что совместными усилиями мы сможем увеличить уровень нашего благосостояния», — сказал Магомед Исаков.

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