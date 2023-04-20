Глава города Избербаш прокомментировал Послание главы РД НС

«Сегодня принял участие в оглашении послания Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова Народному Собранию.

В своем послании Сергей Алимович затронул все важные и волнующие на сегодняшний день дагестанцев вопросы.

Приятно видеть глубину вовлеченности и информированности Главы региона о проблемах Дагестана, что позволяет принимать правильные и нужные меры для достижения результатов.

Дорогие земляки! В Дагестане еще не мало нерешенных вопросов в различных сферах жизнедеятельности, но уверен, что совместными усилиями мы сможем увеличить уровень нашего благосостояния», — сказал Магомед Исаков.