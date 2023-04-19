Общество

Глава города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев прокомментировал Послание НС РД

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«Сегодня состоялось очень важное событие в жизни нашей республики – Глава Дагестана Сергей Меликов обратился с Посланием к парламенту.

Несмотря на ежегодный характер Послания, на этот раз Сергей Алимович представил объективный анализ складывающейся не первый год ситуации в Дагестане, а также свое видение комплексного развития Дагестана на многие годы вперед.

В условиях беспрецедентного давления на нашу страну и многонациональное российское общество со стороны Запада крайне важно иметь конкретный долгосрочный план действий. Именно такой документ, затрагивающий все аспекты социально-экономической и общественно-политической жизни Дагестана, сегодня был представлен руководителем республики.

Сергей Алимович в своем Послании подчеркнул важность «единодушной сплоченности и мужественной решимости» власти и общества для обеспечения благополучия и процветания нашей любимой республики.

Уже можно с уверенностью говорить, что мы становимся свидетелями преображения республики. Речь идет не только и не столько о внешнем облике городов и районов, изменения эти носят глубинный характер. Несомненно, в этом огромная заслуга Сергея Алимовича и его команды. Их отличает системный подход к работе, а самое главное желание изменить Дагестан к лучшему, желание быть ближе к простым гражданам», — сказал мэр.

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