Глава Гергебильского района Магомедали Тагиров прокомментировал соглашение Главы Дагестана и РусГидро о строительстве малой ГЭС

Сегодня Глава Республики Дагестан Сергей Меликов подписал соглашение с «РусГидро» о строительстве на территории Гергебильского района малой Могохской ГЭС. Это будет третья гидроэлектростанция на территории района и поможет не только значительно ослабить нагрузку на Гергебильскую и Гоцатлинскую ГЭС, но и обеспечит жителей близлежащих сел бесперебойной электроэнергией, что особенно важно в зимнее время.

От имени жителей района и от себя лично выражаю слова благодарности в адрес Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и руководства «РусГидро». Для жителей района строительство Могохской ГЭС– это решение проблем, связанных с отоплением, горячим водоснабжением, в целом – качеством жизни, созданием уюта и комфорта в домах. Это решение тех проблем, с которыми район самостоятельно не справился бы.