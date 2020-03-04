Глава династии педагогов

В школе села Гоа много лет работает династия педагогов Вагидовых. Слово «династия» очень точно отражает тот факт, что здесь проработали несколько поколений этой семьи. Родоначальником педагогической семьи стал Курбан Маллаалиевич Вагидов 1931 года рождения, который родился и всю жизнь прожил в родном селе.

В первый класс он пошел в родной школе в 1941 году, затем с 1945 года учился в селе Тпиг, где и окончил 10-й класс.

Затем с 1953 по 1954 год были годы обучения в педагогическом училище города Дербента. Получив средне специальное образование — учитель начальных классов, он с 1968 по 1979 год учился в ДГУ в Махачкале на русско-дагестанском отделении.

Курбан Маллаалиевич с 1951 по 2015 год проработал в МКОУ «Гоинская СОШ». Он преподавал русский язык и дагестанскую литературу, в течение 16 лет был директором школы.

Сегодня Курбан Маллаалиевич уже не работает, но славный труд педагога продолжают его родные и близкие люди. Многие из его одиннадцати детей стали учителями, обучая подрастающее поколение основным общеобразовательным дисциплинам.

Его старший сын Расул Вагидов более 15 лет преподавал географию в родной школе. Два его брата Закир и Муслим закончили факультет физической культуры ДГПИ г. Махачкалы, Лачин Вагидов более 20 лет проработал в школе села Гоа трудовиком, а Сабир Вагидов преподавал математику.

Дочери Курбана Маллаалиевича тоже учительницы: Сагибат – филолог, Зумрият – учительница начальных классов, ее стаж работы более 20 лет, Майрам и Аисат также обучают самых маленьких учеников. Педагоги из рода Вагидовых славят профессию учителя не только в Агуле. Заира Вагидова, невестка, работала завучем в школе села Гоа, сегодня она – педагог в столичной школе.

Племянники и племянницы Курбана Маллаалиевича и другие близкие и родные люди тоже стали педагогами.

Курбан Вагидов признается, что его детство было довольно трудным. С малых лет он помогал родителям с работой в колхозе. А школа была совсем другой, не то, что сегодня. Не было даже самого необходимого, не хватало книг, но были особенные учителя, которые как «учебник» всегда были готовы к своему предмету. В селе Гоа им преподавали учителя из села Дуруштул, некоторых из них Курбан Маллаалиевич вспоминает до сих пор, например, Курбан Курбанов и Рамазан Мусаев. В Тпиге же все ученики с отдаленных сел жили в интернате.

Воспоминания о школе остались хорошие, хоть детей было много, все жили дружно и учились каждый в меру своих сил. По мнению Курбана Маллаалиевича, образование — это важный элемент в воспитании каждого человека. Оно способствует становлению личности, его развитию и взрослению.

Посвятить жизнь педагогике — задача не из легких, потому что брать на себя ответственность за воспитание подрастающего поколения — особая цель, которой многие педагоги посвящают всю жизнь.

Алена Магомедова