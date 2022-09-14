Глава Дербентского района Мавсум Рагимов вручил благодарность за отвагу и мужество, проявленные во время участия в специальной военной операции на Донбассе, жителю села Рукель, Гасану Муслимову

13 сентября в актовом зале администрации Дербентского района состоялась встреча военного комиссара Республики Дагестан Дайтбега Мустафаева с общественностью Дербентского района, городов Дербент и Дагестанские Огни.

На встрече приняли участие: Глава Дербентского района Мавсум Рагимов, Глава города Дербент Рустамбек Пирмагомедов, военный комиссар городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района Фарид Мусаев, представители администрации города Дагестанские Огни, главы поселений Дербентского района, сотрудники правоохранительных органов, члены общественных организаций и другие.

Встреча началась с приятной миссии, Глава Дербентского района Мавсум Рагимов вручил благодарность за отвагу и мужество, проявленные во время участия в специальной военной операции на Донбассе, жителю села Рукель, Муслимову Гасану Муслимовичу, имеющему боевые награды «За участие в военной операции в Сирии», являющимся также участником Контртеррористической операции в Республики Ингушетия, с 24 февраля 2022 года участвующим в специальной военной операции на Украине, за что в августе 2022 года был награжден орденом Мужества. В своем ответном слове Гасан Муслимов поблагодарил присутствующих за оказанное внимание. Затем выступил военный комиссар РД Дайтбег Мустафаев, который рассказал о новых условиях службы по контракту.

«Сейчас идёт специальная военная операция на Украине и много мужчин различного возраста обращаются в военные комиссариаты — с желанием служить Родине, бороться с националистами, оказать помощь своей стране. Поэтому Министерством обороны РФ приняты дополнительные решения по срокам заключения контракта и условиям его прохождения», — сказал Дайтбег Мустафаев.

«Храбрость и героизм, стойкость и бесстрашие проявляют наши земляки, уроженцы Дербентского района при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине. Мы гордимся нашими воинами, такими как Гасан Муслимов, который находится с нами», — сказал Мавсум Рагимов.

По словам военного комиссара, на контрактную службу городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района может вступить любой житель, отслуживший в армии до 59-летнего возраста. Весь личный состав, подчеркнул Фарид Мусаев, будет обеспечен «всеми мерами социальной поддержки, предусмотренными для военнослужащих вооружённых сил России».

Контракт, отметил он, заключается на срок от 3 месяцев. По желанию он может быть продлён.