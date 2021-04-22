Глава Дербентского района Мавсум Рагимов прокомментировал Послание Президента России Федеральному Собранию

В своем комментарии глава муниципалитета акцентировал внимание на помощи, которую федеральный центр окажет регионам. Он сообщил, что мощнейший инструментарий, потенциал для развития регионов – это инфраструктурные и бюджетные кредиты, которые позволят регионам реализовать различного рода проекты. В качестве примера он привел Дербентский район, где, по словам руководителя муниципалитета, инфраструктура изношена, и выразил надежду, что кредиты, которыми смогут теперь воспользоваться регионы, будут кстати.

Коснулся глава муниципалитета также вопросов здравоохранения и продолжительности жизни и роста численности населения страны.

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